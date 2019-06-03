Этой весной температура установила новый температурный рекорд, значительно превысив климатическую норму. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в понедельник, 3 июня.

Согласно наблюдениям метеостанции, средние показатели температуры за всю весну определили четвертую позицию среди самых теплых весен в Киеве с 1881 года.

Отмечается, что март выдался на 4,4 °С теплее климатической нормы, что позволило ему войти в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений. Причем в первом месяце сезона были установлены 4 температурные рекорды. Самая теплая погода в столице выдалась 31 марта, когда днем столбики термометров достигли отметки + 20,0 °С, а холоднее всего - 3 марта, когда минимальная температура под утро опустилась до -6,3 ° С.

При этом апрель оказался чрезвычайно контрастным, ведь первая и третья декады оказались на 3,0 °С теплее, а вторая декада - на 0,4 °С холоднее нормы. Но главное противоречие заключалось в наличии заморозков на поверхности почвы, в то время как 7 дней уже были с летней температурой выше 15,0 °С.

Сообщается, что метеорологическое лето наступило в Киеве 13 мая, когда температура после полудня поднялась до + 27,7 °С. В целом, май оказался чрезвычайно влажным, так как количество осадков составило полторы месячные нормы.

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