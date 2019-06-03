В понедельник, 3 июня, суд в шведском городе Уппсала рассматривал дело основателя WikiLeaks журналиста-разоблачителя Джулиана Ассанжа. По итогам заседания прокурорам было отказано в аресте журналиста. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание проходило за закрытыми дверями. После судебного процесса заместитель главного окружного прокурора Ева-Мария Перссон заявила, что если бы решение суда было иным, она лично подготовила бы выдачу европейского ордера на арест Джулиана Ассанжа, с просьбой о его экстрадиции в Швецию.

Также заявляется, что расследование дела Ассанжа будет продолжаться несмотря на решение суда, который отказал в его заочном аресте.

Ассанж был обвинен в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании. В 2012 году власти Эквадора предоставили ему политическое убежище в своем посольстве в Лондоне. Там журналист-разоблачитель находился в течение семи лет, опасаясь экстрадиции в США. Его задержали 11 апреля 2019 года.

Лондонский суд признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и назначил наказание в виде 11 месяцев тюрьмы. Позже шведская прокуратура решила возобновить дело в отношении журналиста, разоблачившего тайные операции властей США по всему миру.

Как сообщала "Страна", отец Ассанжа уверен, что власти Эквадора обменяли свободу его сына на кредит МВФ.

Напомним, что по данным Викиликс (WikiLeaks), в США пытаются подвести Ассанжа под статью о смертной казни.