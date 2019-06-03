Наставник "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал про свою историю отношений с защитником Ярославом Ракицким, успешно перешедшим в питерский "Зенит".

"После окончания финала Кубка Украины, знаете, кто позвонил мне по видеосвязи? Ракицкий. Позвонил, чтобы поздравить меня лично. Когда закончился чемпионат - тоже самое. О чем это говорит? Наверное, это отношение людей, которые не ссорились. Если вы называете конфликтом то, что я убираю из состава какого-то игрока и ставлю другого - значит у меня такие конфликты каждый день", - рассказал главный тренер "горняков".

"Мне очень нравится Ракицкий. Могу сказать честно, люди не знают Ярослава, но это человек с большим сердцем. Он меня уважал и я его тоже. Если он почувствовал, что потерял значимость в команде из-за моего решения - возможно, его это обидело. Но не из-за этого наши отношения могут испортиться и не мы отправили его с нашей команды".

Также Фонсека рассказал о подробностях перехода Ракицкого в питерский клуб.

"Он подошел ко мне и сказал, что у него есть хорошее предложение. Мы обсудили с президентом и поняли, что для клуба это будет выгодно. Это было его решение играть в другом чемпионате. Никакого конфликта не было. Я скажу больше, возможно, среди всех игроков, которые были у меня за три года в Шахтере, Ракицкий - это человек, у которого было самое большое сердце", - отметил Фонсека в интервью "Профутболу".

Видео: youtube.com/ПРОФУТБОЛ

Как сообщала "Страна", Ринат Ахметов раскрыл секрет успеха Шахтера. Также президент поблагодарил болельщиков за веру, поддержку и любовь.

Напомним, что в итальянской "Роме" определятся с главным тренером до 4 июня. Среди претендентов - Паулу Фонсека.