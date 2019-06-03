Европейская комиссия ожидает от первого визита нового президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель подтверждения хорошего уровня отношений, достигнутого между Киевом и ЕС при его предшественнике. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы ждем этой встречи как возможности поддержать очень хороший уровень отношений, который мы имели с Украиной и во время президентства (Петра) Порошенко", - сказал в понедельник на ежедневном брифинге официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

Он напомнил, что ЕС и Украина имеют широкий круг тем сотрудничества в экономике и соцальной сфере. Брюссель создал специальную рабочую группу, которая помогает Украине в проведении структурных реформ. "Таким образом, у нас много чего обсудить", - сказал он.

По словам Схинаса, в ходе встречи Зеленского с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером стороны обсуждят широкий спектр вопросов двухстороннего сотрудничества, экономики, гражданского общества, проведения реформ. "У нас много вопросов для обсуждения", - добавил представитель ЕК.

Напомним, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский посетит Брюссель с рабочим визитом. Он планирует провести встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Также 4-5 июня состоится его встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. На следующий день, 5 июня, анонсирована встреча с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

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