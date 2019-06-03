Экс-уполномоченная украинского парламента по правам человека Валерия Лутковская вошла в Минскую группу. Об этом в понедельник сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"Минская группа остается практически в том составе, в котором работала предыдущие четыре года", - написала Геращенко, которая ранее уже входила в минскую группу в качестве представителя гуманитарной группы.

Также она добавила, что состав минской группы, сформированной экс-президентом Петром Порошенко является оптимальным.

"АП информирует, что сегодня на встрече с переназначенным главой ТКГ Кучмой, кроме всех предыдущих участников 4 подгрупп, присутствовала Валерия Лутковская", - написала Геращенко.

Как она отметила, Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы и освобождение военнопленных.

"Я приветствую это назначение", - добавила вице-спикер парламента.

Скриншот: Facebook/Iryna Gerashchenko

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