Президент Украины Владимир Зеленский может провести первую большую пресс-конференцию по истечению 100 дней президентства в конце лета. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель во время сегодняшнего брифинга для СМИ.

"Вы можете рассчитывать на большую пресс-конференцию, когда будет 100 дней президентства, потому что уже будут наработаны какие-то определенные результаты", - сказала Мендель на брифинге в понедельник, 3 июня, в Киеве.

Отметим, что с учетом даты инаугурации президента (20 мая) журналисты могут ожидать встречи уже 28 августа. Именно на эту дату выпадает 100 дней президентства Владимира Зеленского.

Напомним, у Зеленского показали закулисную сторону инаугурации.

Также "Страна" публиковала полный текст речи Зеленского после инаугурации на украинском и русском языках.