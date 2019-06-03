Австрийский президент Александер Ван дер Беллен привел к присяге переходное правительство страны по главе с Бригиттой Бирляйн. Об этом пишет Die Kronen Zeitung.

Как отмечается, церемония состоялась в президентской канцелярии во дворце Хофбург в Вене. В ходе нее были объявлены и назначены новые члены кабмина.

Напомним, что канцлером Австрии впервые стала женщина.

До этого, в мае СМИ распространили видео, на котором уже бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе на Ибице обсуждает получение помощи на выборах с "русской миллионершей". Видео приобрела неназванная фирма и впоследствии передала его СМИ. После скандала Штрахе ушел в отставку. Австрийский парламент объявил вотум недоверия правительству Курца.

Во вторник, 28 мая, президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил его от должности канцлера страны. И.о. главы правительства был назначен вице-канцлер Хартвиг Лёгера.