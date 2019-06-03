В Еврокомиссии предложили продлить до 23 июня 2020 года санкции в отношении России за аннексию Крыма и Севастополя.

Об этом сообщает в понедельник, 3 июня, американское агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС. Его цитирует Интерфакс.

ЕС "не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя", сообщает агентство.

Как сообщала "Страна", Зеленский заверил Шефчовича, что надеется на продолжение санкций против России. Также он надеется на запрет "Северного потока-2".

Отметим, что экс-помощницу госсекретаря США по Украине Викторию Нуланд не пустили в Россию. По данным журналистов, Нуланд просила российскую визу для участия в закрытой международной конференции в Москве 20-21 мая.