На сайте главы государства опубликована петиция с просьбой внести изменения в Конституцию Украины о признании русского языка как языка народа Украины. Текст петиции был опубликован 31 мая. Автором инициативы выступил Сергей Куля.

"Прошу внести изменения в Конституцию Украины в связи с тем, что именно Конституция Украины еще в 1991 году разделила украинский язык на два лагеря: "конституционные украинцы" и "неконституционные украинцы". На большей территории Украины люди говорят по-русски, и эти люди не являются "национальным меньшинством", это полноценные украинцы и имеют право свободно разговаривать везде на русском языке. Речь не должна быть проблемой для людей, особенно там, где абсолютное большинство людей говорит на русском. Люди также имеют право покупать русскоязычную литературу, так как техническая литература почти вся есть только на английском и русском языках, запрет русскоязычных книг способствует деградации молодежи", - говорится в тексте петиции.

На данный момент документ набрал 121 голос из 25 тысяч необходимых. Для голосования еще есть 90 дней.

Фото: petition.president.gov.ua

Как сообщала "Страна", в команде Зеленского рассказали о языковой политике и заявили, что Украина имеет собственные права на русский язык.

Напомним, президента Украины обязали рассмотреть петицию об отмене петиции про отставку Зеленского.

Также Зеленского обязали рассмотреть петицию об отставке глава Администрации президента Андрея Богдана.