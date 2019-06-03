Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал очень аккуратно "фильтровать различные вбросы и фейки" на тему заключения сделки по Сирии между Московой, Вашингтоном и Тель-Авивом. Его цитирует "Коммерсантъ" в понедельник, 3 июня.

"Я не стал бы сейчас забегать вперед, не буду этого делать и хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет, скажем так, фильтрации разных вбросов и разных фейков", - сказал Песков.

Ранее в понедельник в международной арабской газете Asharq Al-Awsat сообщили, что власти Израиля и Соединенных Штатов планируют предложить Москве сделку по Сирии.

Речь идет об отмене санкций в отношении сирийских властей, включая президента страны Башара Асада - в обмен на ответственность российской стороны за ограничение влияния Ирана.

Как сообщала "Страна", власти Израиля нанесли ракетные удары по Сирии, уничтожив артпозиции вблизи столицы страны - Дамаска.

Напомним, что в Сирии во время обострения за месяц погибли около тысячи людей.