Сегодня, 3 июня, новоназначенный пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с заявлением относительно ситуации с поваленным бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове. Об этом сообщает корреспондент "Страны", который находится на брифинге спикера главы государства.

"Это пример несовершенной и непродуманной гуманитарной политики, которая продолжалась последние несколько лет. Должны быть разработаны новые механизмы, которые помогут возобновить диалог власти и общества", - заявила Юлия Мендель.

"Закон о декоммунизации предусматриват, что должны быть снесены памятники советским деятелям. Но там есть пункты... которые говорят, что если эти деятели были задействованы в противостоянии нацистской оккупации, то они являются исключениями. Это касается не только памятника Жукова, но и переулка (на самом деле проспекта - прим.ред.) Жукова", - отметила Мендель.

По ее словам, Зеленский призывает власть Харькова выяснить эту правовую коллизию, "поскольку тут должны идти консультации с общественностью" и должно быть найдено решение, максимально приемлемое для каждой стороны.

Фото: Страна.ua

Напомним, 2 мая в Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова. В "Оппозиционной платформе - За жизнь" призвали руководство страны расследовать обстоятельства, и заявили, что готовы восстановить памятник за собственные средства.

Ранее "Страна" собрала реакцию украинцев на это происшествие.