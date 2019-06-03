Новоназначенный пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что при прежней власти ее тоже называли "агентом Кремля", но взаимодействие команды нового президента со СМИ будет построено по-другому.

Об этом она сказала сегодня, 3 июня, на пресс-конференции, отвечая на вопрос "Страны" о том, как новая администрация президента будет выстраивать взаимоотношения со СМИ, учитывая, что при президенте Петре Порошенко редакцию "Страны" относили к "агентам Кремля", а вопросы экс-президенту задавали обычно три-четыре лояльных журналиста.

"К сожалению, так вышло, что я тоже "агент Кремля" по прежней работе. Я имею в виду, что я тоже была в этой шкуре. Тем не менее, смотрите. Президент не прячется от медиа. Мы видим каждую неделю, что он появляется на камеры, и каждую неделю он что-то комментирует. Я являюсь дополнительным элементом, потому что он не может присутствовать одновременно в нескольких местах. К тому же он не хочет светиться на камеры, чтобы, условно говоря, перерезать какую-то ленту на открытии какого-то детсада, потому что это не уровень президента. Но он не прячется, у нас есть большая коммуникационная команда, и я, как дополнительный источник, и президент, который появляется каждую неделю и никогда не отказывает в комментариях. Собственно, про агентов Кремля я ничего не могу сказать", - ответила Мендель.

Ранее "Страна" сообщала, что известно о новом пресс-секретаре Зеленского Юлии Мендель.

Также она сегодня озвучила позицию президента по сносу памятника Жукову в Харькове.