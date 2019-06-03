В Киеве состоялось первое брифинг-выступление нового пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, сообщает корреспондент "Страны". Оно началось с заявления, что президент взял под личный контроль дело о мальчике, которого подстрелили пьяные копы под Киевом.

Мендель также высказала от имени Зеленского сожаления в связи с гибелью военного в АТО.

Она прокомментировала и снос националистами памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове. Произошедшее пресс-секретарь президента назвала "примером непродуманной гуманитарной политики".

Говоря о памятнике маршалу Победы Георгию Жукову, Мендель отметила, что несмотря на действующий закон о декоммунизации в законодательстве имеются пункты, в которых идет речь о тех людях, которые противостояли нацизму.

По ее словам, президент Зеленский призывает власть Харькова выяснить правовую позицию.

Мендель заявила, что 31 мая проводилась встреча с Пинчуком и Кучмой. Они обсуждали возвращение Леонида Даниловича в переговоры по Донбассу.

Фото: Strana.ua

Как сообщала "Страна", Кучма инициировал новое перемирие на Донбассе.

Напомним, что нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич потребовал привлечь Порошенко к ответственности за войну на Донбассе. Он подал заявления в ГПУ, ГБР и СБУ.