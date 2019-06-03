Пресс-секретарь Зеленского рассказала о встрече президента с Пинчуком-Кучмой
В Киеве состоялось первое брифинг-выступление нового пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, сообщает корреспондент "Страны". Оно началось с заявления, что президент взял под личный контроль дело о мальчике, которого подстрелили пьяные копы под Киевом.
Мендель также высказала от имени Зеленского сожаления в связи с гибелью военного в АТО.
Она прокомментировала и снос националистами памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове. Произошедшее пресс-секретарь президента назвала "примером непродуманной гуманитарной политики".
Говоря о памятнике маршалу Победы Георгию Жукову, Мендель отметила, что несмотря на действующий закон о декоммунизации в законодательстве имеются пункты, в которых идет речь о тех людях, которые противостояли нацизму.
По ее словам, президент Зеленский призывает власть Харькова выяснить правовую позицию.
Мендель заявила, что 31 мая проводилась встреча с Пинчуком и Кучмой. Они обсуждали возвращение Леонида Даниловича в переговоры по Донбассу.
Фото: Strana.ua
Как сообщала "Страна", Кучма инициировал новое перемирие на Донбассе.
Напомним, что нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич потребовал привлечь Порошенко к ответственности за войну на Донбассе. Он подал заявления в ГПУ, ГБР и СБУ.