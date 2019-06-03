Сегодня, 3 июня, в столице Судана, Хартуме, 14 человек погибли в ходе разгона сидячей забастовки. Около ста человек пострадали. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Отмечается, что на рассвете полиция и спецназ приступили к зачистке площади перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил страны. Палаточный лагерь, появившийся здесь два месяца назад, демонтировали. Площадь под свой полный контроль взяли военные, они выставили здесь кордоны безопасности. По словам очевидцев, операция по разгону демонстрантов проводилась с использованием слезоточивого газа и огнестрельного оружия.

В то же время в армии заявили о том, что никакой силовой операции по сворачиванию палаточного лагеря не проводилось. "Мы не разгоняли забастовку", - заявил телеканалу официальный представитель Военного совета.

По словам военных, силы безопасности вынуждены были принять меры после того, как на площадь проникла большая группа нарушителей. Они обещают, что демонстрантам будет позволено вернуться к месту проведения забастовки, и никто не будет чинить им препятствий. Более того, совет готов в течение 48 часов возобновить переговоры с оппозицией о будущем переходном периоде страны.

Оппозиция уже отказалась от диалога и заявила о том, что больше не рассматривает Военный совет "в качестве одной из сил революции".

Фото: skynewsarabia.com

Как сообщала "Страна", в Судане 11 апреля произошел государственный переворот. Президент находится под домашним арестом, а военные захватили телеканалы и перекрыли аэропорт.

Напомним, Папа Римский Франциск I поцеловал ноги лидерам Южного Судана, чтобы те сохранили мир в стране.

Также стало известно, что лидер госпереворота в Судане ушел в отставку.