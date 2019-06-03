В Киеве состоялось срочное заседание настоятелей с почетным главой ПЦУ Филаретом. Об этом 3 июня сообщили в его пресс-службе.

Сообщается, что во время беседы Филарет пообщался с настоятелями по поводу событий актуальных вопросов.

По информации Cerkvarium, Филарет в срочном порядке организовал закрытые для доступа журналистов сборы, чтобы принудить духовенство Киева присягнуть ему на верность.

Духовенство собралось в резиденции Филарета, при этом, сообщается, что приглашения были озвучены по телефону архиепископом Вышгородским Агапитом, который является членом ПЦУ.

По информации издания, Филарет собирается назначить наместника Выдубицкого монастыря без одобрения митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Архимандрит Макарий якобы отказался выполнять требования Филарета. Следующее собрание под названием "Народно-церковный собор" состоится 11 июня под руководством почетного патриарха.

Как сообщала "Страна", глава ПЦУ Епифаний признал недействительными все документы Киевского патриархата, принятые после Томоса.

Мы разбирались как глава Киевского патриархата Филарет готовит свержение главы ПЦУ Епифания.