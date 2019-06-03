В городе Белгород-Днестровский Одесской области мужчина сорвался с карусели и погиб. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщает местное издание Бессарабия Информ.

Отмечается, что трагедия произошла накануне поздно вечером на одном из аттракционов, установленных частными предпринимателями около Аккерманской крепости. Погибшим оказался 42-летний житель села Шабо.

По данным журналистов, мужчина сорвался с кресла карусели, во время ее движения и упал на землю. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Очевидцы говорят о нескольких версиях произошедшего: от не пристегнутых должным образом ремней безопасности до нарушения техники безопасности самим погибшим. Также, как сообщают свидетели, трагедия произошла на глазах у родных мужчины.

Предварительно известно, что трагедию квалифицируют по статье 275 УК Украины - нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

Напомним, что под Одессой ребенок умер во время простой операции по удалению аденоидов.

Также мы писали о том, что в лесопосадке у дороги в Одесской области нашли обезображенный животными труп молодого мужчины.