Российский "Роскосмос" объявил набор космонавтов, которых начнут готовить для лунных программ и полетов на перспективной космической технике. Об этом заявил директор института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

"Требования по медицинской части высокие. Кандидат должен быть здоров физически, психически и психологически. Есть и некоторые особенности: в рамках тех допусков мы будет обращать внимание на особенности кандидатов для возможности участия в лунных миссиях", - цитирует Орлова ТАСС.

По его словам, в новом отряде космонавтов ждут профессиональных медиков и биологов. "Если мы говорим о лунной программе, у нас должны быть специалисты, готовые в этой программе работать. Это должны быть не только профессиональные командиры, бортинженеры, это должны быть специалисты ученые, и, по крайней мере в первых лунных программах, обязательно участие медиков. То, что сейчас мы приглашаем к участию специалистов медицинских специальностей, это тоже важно, это веление времени", - сказал он.

О новом наборе в отряд космонавтов сообщил в конце мая глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Российская концепция исследования и освоения Луны была обнародована в ноябре 2018 года. Она рассчитана на 20 лет и состоит из нескольких этапов. Предполагается, что высадка на Луне российских космонавтов произойдет после 2030 года, а после 2035 года там будут построены российские обсерватории.

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