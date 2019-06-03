Генпрокуратура открыла уголовное дело против главы Госбюро расследований Романа Трубы по факту возможных нарушений при увольнении четверых руководителей подразделений ГБР. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Уточняется, что 31 мая в ГПУ поступило заявление от главы совета общественного контроля при ГБР Максима Болдина и секретаря совета Надежды Коренной о совершении уголовных преступлений Трубой.

Указывается, что он совершил ряд уголовных преступлений: умышленно не выполнил решение суда, которым ему запрещено единолично без согласования с первым замом и замом выполнять определенные полномочия (ч. 3 ст. 382 Уголовного кодекса); совершил служебную халатность (ч. 1 ст. 367 УК); злоупотребил властью или служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК); разгласил данные досудебного расследования (ч. 2 ст. 387 УК).

3 июня ГПУ внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о правонарушении Трубы из-за невыполнения судебного решения (ч. 3 ст. 382). Расследование поручено Национальной полиции.

Фото: facebook.com

Напомним, директор Государственного бюро расследований Роман Труба уволил четырех руководителей подразделений своего ведомства. В частности, должностей лишились руководитель теруправления ГБР в Полтаве Владимир Тимошко, руководитель второго управления организации досудебных расследований Александр Тура, руководитель финансового управления Денис Луцик, руководитель управления обеспечения деятельности Василий Титарчук. Причиной такого кадрового решения указано "несоответствие занимаемой должности".

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