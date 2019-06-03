Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 4 июня, в Брюсселе проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на главу Кабинета президента Польши Кшиштофа Щерского.

По слова Щерского, это будет первая встреча глав государств в новой персональной конфигурации. Также он заявил, что встреча Дуды с Зеленским состоится в резиденции Постоянного представителя Республики при Европейском Союзе, что, как утверждает, является символическим. "Польша хочет быть адвокатом европейского пути Украины", - заявил Щерский.

Кстати, в начале мая советники президента Александр Данилюк и Руслан Рябошапка в Брюсселе провели встречу с послами Евросоюза. Они провели беседу с послами ЕС на Комитете по вопросам политики и безопасности.

Напомним, что Зеленский посетит Брюссель с первым загранвизитом 4-5 июня.

Также мы писали о том, что опубликован график встреч Зеленского со Столтенбергом и Туском.