В Харькове полицейские вновь начали проверку поступившей в понедельник, утром 3 июня, информации о закладке взрывчатки в 23 жилых домах, 7 больницах и городском аэропорту.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в понедельник, 3 июня.

Ст. 259 УК Украины:

1. Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, -

наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.

2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно, -

наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Как сообщала "Страна", в Харькове полицейские задержали 16-летнего мужчину, "заминировавшего" церковь для развлечения.

Отметим, что в Киеве заминировали все Ашаны, АТБ, Сильпо, а также больницы и жилые дома.