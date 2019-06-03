В Харькове начали проверку новых минирований. Всего 31 объект, включая больницы и аэропорт
В Харькове полицейские вновь начали проверку поступившей в понедельник, утром 3 июня, информации о закладке взрывчатки в 23 жилых домах, 7 больницах и городском аэропорту.
"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в понедельник, 3 июня.
Ст. 259 УК Украины:
1. Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, -
наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.
2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно, -
наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
Как сообщала "Страна", в Харькове полицейские задержали 16-летнего мужчину, "заминировавшего" церковь для развлечения.
Отметим, что в Киеве заминировали все Ашаны, АТБ, Сильпо, а также больницы и жилые дома.