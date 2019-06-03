В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ обязали проектировщиков обустраивать туалеты с санузлами на станциях метро в Украине.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Украинские новости.

Соответствующую норму министерство включило в Государственные строительные нормы "Сооружения транспорта. Метрополитены".

При новом строительстве и реконструкции должны предусматриваться санузлы в пределах вестибюля станций, то есть на входе/выходе к ним.

Санузлы должны быть доступными для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

В сложных условиях при реконструкции станции разрешается устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации или рядом со станцией на поверхности земли.

В таких случаях, согласно новым ГСН, санузлы должны иметь отдельную от метро систему бытовой канализации. Норма вступает в действие с 1 сентября.

Впрочем, последний раз новую станцию метро - "Теремки" в Киеве - открыли еще во время президентства Януковича, в ноябре 2013 года.

Как сообщала "Страна", в метро Киева начали отключать автоматы по продаже жетонов. В пресс-службе "Киевского метрополитена" также напомнили напомнили о запуске системы единого билета Kyiv Smart Card. Турникеты с соответствующими пометками уже работают на всех станциях, а приобрести его можно на центральных станциях метро.

Отметим, что в метро Киева зашел неизвестный с двумя гранатами. Сотрудники полиции Киевского метро задержали его в вестибюле на станции "Вокзальная".