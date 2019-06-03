Экс-президент Украины Леонид Кучма, назначенный сегоня представителем трехсторонней контактной групп в Минске, заявил, что собирается инициировать в ближайшее время новое перемирие в Донбассе - на время сбора урожая. Об этом сообщает "Корреспондент".

Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским Леонид Кучма заявил, что "уже есть предложения, которые могут помочь активизировать минский процесс".

Кроме того, участники встречи "обсудили перспективы активизации переговорного процесса и необходимые шаги для этого". Также, по мнению Кучмы, Минский процесс требует законодательного урегулирования со стороны Украины.

Напомним, Кучма представлял Украину в трехсторонней контактной группе в 2014-2018 годах и покинул ее в октябре прошлого года.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский пообещал дать Кучме свой паспорт для поездок в Минск.

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