В Роскомнадзоре внесли компанию-владельца сервиса интернет-знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в Газету.ру.

Теперь сервис будет обязан предоставлять по запросу спецслужб ключи шифрования. Иными словами, всю информацию — переписки и пользовательские данные - Tnider теперь обязан предоставлять ФСБ по первому требованию.

Дата регистрации сервиса в реестре - 31 мая. Соответственно, российские спецслужбы уже имеют право доступа к данным россиян в приложении знакомств.

Как сообщала "Страна", в деле Tinder-скандала в ГБР на допрос вызвали нардепа Александра Грановского.

Затем в Печерском райсуде Киева разрешили блогеру Александру Барабошко, который является одним из фигурантов тиндер-скандала, снять электронный браслет.