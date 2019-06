Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон в понедельник объявил о том, что он начинает избирательную кампанию на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом он заявил в видеозаписи, размещенной на его странице в Twitter.

"Теперь настало время поверить в самих себя, и в то, что мы можем сделать, и вот почему я готов стать лидером Консервативной партии", - сказал Джонсон.

Please check out my campaign launch video. Time to deliver Brexit and unite our fantastic country. I hope you will support me > @BackBoris #BackBoris pic.twitter.com/iRZ8b0flRK