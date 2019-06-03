Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон в понедельник объявил о том, что он начинает избирательную кампанию на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом он заявил в видеозаписи, размещенной на его странице в Twitter.

"Теперь настало время поверить в самих себя, и в то, что мы можем сделать, и вот почему я готов стать лидером Консервативной партии", - сказал Джонсон.

Please check out my campaign launch video. Time to deliver Brexit and unite our fantastic country. I hope you will support me > @BackBoris #BackBoris pic.twitter.com/iRZ8b0flRK — Boris Johnson (@BorisJohnson) 3 июня 2019 г.

Видео: twitter.com

Фото: theins.ru

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 7 июня она уходит с поста лидера Консервативной партии. В течение недели после этого будет избран новый руководитель партии. Мэй отметила, что когда партию возглавит новый человек, она также покинет пост премьер-министра.

Кроме Джонсона, о желании побороться за пост премьера объявили министр иностранных дел Джереми Хант и министр здравоохранения Мэттью Хэнкок. Помимо них, претендентами на этот пост считаются экс-министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув, а также Андреа Лидсом, в мае покинувшая должность лидера Палаты общин.

Британские СМИ называют Джонсона наиболее сильным претендентом на пост премьера Великобритании. Однако ранее члены парламента от оппозиционных партий подвергли его критике, призвав не допустить его прихода к власти. По мнению оппозиционеров, Джонсон ввел в заблуждение общественность, заявив, что Британия делает отчисления в ЕС в размере 350 млн фунтов стерлингов в неделю. Позже выяснилось, что эти цифры не соответствуют действительности.