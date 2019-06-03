Елизавета II встретила Трампа с супругой в Букингемском дворце. Фото и видео
Президент США Дональд Трамп прибыл в Букингемский дворец в Лондоне на встречу в королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Дональда Трампа и первую леди США Меланью поприветствовали британский принц Чальз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла.
В программе американского президента - обед с королевой. Принц Чарльз сопроводил гостей к Букингемскому дворцу, где президента и первую леди США встретила королева Великобритании Елизавета II.
Фото: edition.cnn.com
Уточняется, что к обеду присоединится и принц Гарри.
Как сообщает Daily Mail, в Букингемский дворец прибыла заранее дочь американского президента - Иванка Трамп. Она наблюдала за прибытием отца из окна.
Фото: www.dailymail.co.uk
Также мы сообщали, что Трамп обозвал мэра Лондона отмороженным неудачником и сразу же полетел в Лондон.
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