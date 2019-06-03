Президент США Дональд Трамп прибыл в Букингемский дворец в Лондоне на встречу в королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.

Дональда Трампа и первую леди США Меланью поприветствовали британский принц Чальз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла.

В программе американского президента - обед с королевой. Принц Чарльз сопроводил гостей к Букингемскому дворцу, где президента и первую леди США встретила королева Великобритании Елизавета II.

Фото: edition.cnn.com

Уточняется, что к обеду присоединится и принц Гарри.

Как сообщает Daily Mail, в Букингемский дворец прибыла заранее дочь американского президента - Иванка Трамп. Она наблюдала за прибытием отца из окна.

Фото: www.dailymail.co.uk

Также мы сообщали, что Трамп обозвал мэра Лондона отмороженным неудачником и сразу же полетел в Лондон.

Также мы сообщали, что Трамп анонсировал отставку советника по экономике.