Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион выразили протест мэру Ивано-Франковску из-за нового памятника командиру УПА Роману Шухевичу. Об этом говорится в сообщении посольства Польши в Украине на странице в Facebook в понедельник.

"Послы напоминают, что выжившие после массовых убийств, в которых Шухевич сыграл решающую роль, до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле", - говорится в сообщении посольства Польши в Украине.

Ведомство также обнародовало письмо, адресованное местному мэру. "Этим письмом мы пользуемся возможностью опротестовать ваше решение и хотим напомнить детям Ивано-Франковска, их родителям и их бабушкам и дедушкам, что Роман Шухевич был персонально ответственен за то, что унес жизни десятков тысяч равных себе - пулями, огнем, изнасилованием, пытками и другими зверскими методами – только потому, что они молились Богу на польском или иврите", - говорится в письме.

Дипломаты выразили уверенность в том, что необходимо поощрять в детях и студентах желание к изучению истории, а также готовность способствовать их путешествиям для выявления подлинной истории польско-украинско-еврейского наследия.

Фото: facebook.com/PolishEmbassyKyiv

Напомним, что Минобразования потребовало убрать из учебника по истории упоминание о сотрудничестве Шухевича с нацистами.

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