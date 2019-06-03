Возле села Раденское Олешковского района Херсонской области молодая девушка погибла от удара молнии. Об этом сообщает местное издание "Новый день" со ссылкой на территориальный Центр экстренной медицинской помощи.

Отмечается, что трагедия произошла утром 3 июня на плантации с клубникой. Туда приехала на работу группа людей из Николаевской области.

"Как только люди приступили к работе, как раздался гром, и сразу же ударила молния. Разряд поразил 17-летнюю девушку, которая не успела никуда спрятаться. Ее смерть стала почти мгновенной – реанимировать пациентку не удалось", – говорится в сообщении.

Другие участники полевых работ не пострадали.

Как сообщала "Страна", сегодня, 3 июня, Украину снова накроют грозовые дожди.

Напомним, под Харьковом молния убила рыбака.