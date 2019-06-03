Тайваньский производитель электроники Foxconn приостановил производство смартфонов Huawei после того, как китайская компания сократила свои заказы. Об этом сообщает Engadget.

По мнению экспертов, без поддержки Foxconn и других компаний, смартфоны Huawei не смогут конкурировать с телефонами других компаний за пределами Китая.

"Без официальной поддержки Android (и, следовательно, официальных приложений Google) или поддержки партнеров по оборудованию, таких как Qualcomm, телефоны Huawei не будут такими привлекательными за пределами Китая", - говорится в сообщении.

В самой Foxconn отказались от комментариев. Huawei также не отвечает на запросы о комментариях.

Отметим, что Foxconn производит устройств для большинства брендов смартфонов, включая Apple и Xiaomi.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за конфликта с США и отказа ряда американских компаний от совместной работы китайская компания Huawei разрабатывает собственную операционную систему для смартфонов и ноутбуков.

Также мы сообщали, что корпорация Google начала удалять смартфоны китайского производителя со своих сайтов после того, как отказалась от сотрудничества с Huawei и на фоне возобновления торговой войны США и Китая.