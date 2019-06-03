Родриго Дутерте, президент Филиппин, которые являются одним из самых популярных мест для гей-туризма, заявил, что раньше был "немного геем", но затем "вылечился" от гомосексуальности. Об этом 2 июня сообщило CNN.

Дутерте вспомнил об этом, после того как приписал нетрадиционную сексуальную ориентацию политическому оппоненту - сенатору Антонио Трильянесу. Президент рассказал, что чувствовал себя "немного геем", когда был женат на Элизабет Циммерман - политик развелся с ней в 2000 году.

По словам филиппинского лидера, от гомосексуальности он "вылечился", когда встретил нынешнюю подругу Ханилет Аванченью (Honeylet Avanceña): "Я снова стал мужчиной! Так меня вылечили прекрасные женщины....Я стал презирать красивых мужчин. Теперь я предпочитаю прекрасных женщин".

Дутерте известен эпатажными высказываниями и действиями: к примеру, год назад 73-летний политик вызвал возмущение тем, что поцеловал в губы замужнюю женщину на встрече с соотечественниками в Южной Корее.

Напомним также, что президент Филиппин приказал полиции расстрелять себя, если он останется на посту больше положенного срока.

Кроме того, Дутерте как-то признался в убийстве в 16 лет.