Парубий обозначил сроки принятия нового Избирательного кодекса
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий ожидает, что парламентарии во время летней сессии смогут принять избирательный кодекс, предусматривающий введение открытых списков. Об этом он сказал во время согласительного совета 3 июня, пишет "Украинская правда".
"В четверг после обеда рекомендуется, чтобы мы зашли в рассмотрение проекта избирательного кодекса 31121", - сказал Парубий. Он назвал этот кодекс одним из "самых больших законопроектов, которые рассматривались за время его каденции" и добавил, что рассчитывает, что в четверг депутаты смогут начать "профессиональное и компетентное обсуждение".
"Я надеюсь и верю, что этот масштаб работы Верховная Рада сможет провести, и мы сможем еще на летней сессии принять избирательный кодекс с открытыми списками", - подытожил Парубий.
Как сообщала "Страна", новая пленарная неделя в Верховной Раде пройдет с 4 по 7 июня. Депутаты рассмотрят новый Избирательный кодекс, к которому подано более 4 тысяч поправок.
Также мы сообщали, что в Раде зарегистрировали законопроект об импичменте.
Ранее стало известно, что у Зеленского настаивают на принятии законов об импичменте и снятии неприкосновенности одним пакетом.