Спикер Верховной Рады Андрей Парубий ожидает, что парламентарии во время летней сессии смогут принять избирательный кодекс, предусматривающий введение открытых списков. Об этом он сказал во время согласительного совета 3 июня, пишет "Украинская правда".

"В четверг после обеда рекомендуется, чтобы мы зашли в рассмотрение проекта избирательного кодекса 31121", - сказал Парубий. Он назвал этот кодекс одним из "самых больших законопроектов, которые рассматривались за время его каденции" и добавил, что рассчитывает, что в четверг депутаты смогут начать "профессиональное и компетентное обсуждение".

"Я надеюсь и верю, что этот масштаб работы Верховная Рада сможет провести, и мы сможем еще на летней сессии принять избирательный кодекс с открытыми списками", - подытожил Парубий.

Как сообщала "Страна", новая пленарная неделя в Верховной Раде пройдет с 4 по 7 июня. Депутаты рассмотрят новый Избирательный кодекс, к которому подано более 4 тысяч поправок.

Также мы сообщали, что в Раде зарегистрировали законопроект об импичменте.

Ранее стало известно, что у Зеленского настаивают на принятии законов об импичменте и снятии неприкосновенности одним пакетом.