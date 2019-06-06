6 июня православные украинцы отмечают праздник Вознесения Господня. Считается, что в этот день Иисус Христос завершил свой путь на земле и вознесся на небо.

Что означает этот праздник

Согласно Евангелию, Сын Божий после своего чудесного воскресения, которое празднуется на Пасху, еще 40 дней являлся своим ученикам и беседовал с ними о Царстве Божьем. На 40-й же день Иисус собрал апостолов и поднялся вместе с ними на иерусалимскую гору Елеонскую. Там он в последний раз поговорил с апостолами, дал им наставления и вознесся на небо.

Согласно Евангелию, на 40 день после Воскресения Иисус вместе с апостолами поднялся на Елеонскую гору в Иерусалиме. Там он дал своим ученикам последние наставления и вознесся на небеса во плоти.

Дата праздника отсчитывается от Пасхи, а та, в свою очередь, также не имеет одной постоянной даты. Поэтому и Вознесение Господне в разные годы может выпадать на разные дни. При этом как Пасха всегда отмечается в воскресенье, так и Вознесение всегда выпадает на четверг.

Вознесение Господне относится к числу двунадесятых праздников, то есть 12 самых важных дней в году для верующих. Этот праздник знаменует собой открытие для человека небес как его нового вечного дома, в который верующие попадут после окончания земной жизни - Царства Божьего.

Это символ обещанного Второго пришествия и будущего Божьего суда, на котором души всех людей получат то, что заслужили.

Что можно и чего нельзя делать в Вознесение Господне

Как и в другие важные религиозные праздники, в этот день верующие должны посетить службу в церкви.

В этот день нельзя заниматься физической работой.

Также с этого дня верующие перестают говорить в качестве приветствия "Христос воскрес" после того, как в церкви выносят Плащаницу.

В народе считается, что в этот день нельзя выносить мусор из дома и плевать на землю, кроме как в собственном дворе. Такая примета появилась в связи с тем, что все 40 дней до Вознесения Иисус ходил среди людей под личиной нищего.

В важные церковные праздники не стоит отказывать в подаянии неимущим.

Также в народе в этот день выставляли к воротам миски с едой для нищих или класть на наружный наличник окна монеты для них же.

А на праздничный стол обычно пекли специальную сдобу в виде лесенки с семью перекладинами.

Открытки с Вознесением Господним

Предлагаем вам подборку открыток, которые вы можете отправить своим родным и близким, чтобы поздравить их с праздником.