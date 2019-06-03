Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, который исполняет обязанности председателя на время отпуска Василия Грицака, призвал к сотрудничеству журналистов. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Нужно наладить эффективные коммуникации с обществом, с журналистами. Поэтому хочу пригласить всех журналистов-разоблачителей к сотрудничеству", - отметил он на брифинге. "Если у вас есть материалы о преступлениях, которые вы расследуете, пожалуйста, обращайтесь в СБУ. Мы будем их обрабатывать и информировать - в том числе, и с помощью вас, - общество о состоянии таких расследований", - заявил Баканов.

Он отметил, что если материалы будут не в подследственности СБУ, их будут отправлять в компетентные правоохранительные органы. В частности, он призвал журналистов сообщать о фактах давления на малый и средний бизнес: "Эту практику просто нужно прекратить. Если у вас есть факты такого давления - обращайтесь, мы с удовольствием разработаем эти материалы".

"Давайте делать эти факты публичными. Когда есть публичность, уже трудно скрываться. Я думаю, что мы с вами будем коммуницировать и решать эти вопросы значительно быстрее", - сказал Баканов. "Это приоритет. Давления на бизнес никакого быть не может", - заявил он.

Напомним, что Зеленский уволил Кононенко из СБУ.

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