Двух девочек похитили из детского сада в понедельникк, 3 июня. ЧП произошло в детском учреждении поселка городского типа Глеваха, что в 10 километрах от Киева. Полиция ввела план "Перехват" и разыскивает подозреваемых в совершении похищение - неизвестного мужчину и двоих женщины. Об этом сообщает "Информатор".

Уточняется, что план "Перехват" введен в Киеве в 12:20. Правоохранители ищут Kia Sportage госномер "АА 6699 ОН" коричневого цвета.

О похищении из детского сада в Глевахе сообщила воспитательница. По ее словам, в здание сада ворвались трое людей: смуглый худощавый мужчина и двое женщин крупного и худощавого телосложения. Одна из женщин представилась матерью девочек. Из сада увезли двух сестер: терх и пяти лет.

Ранее "Страна" писала о том, что в полиции узнали, кто на самом деле "похитил" девочку около строительного магазина в Киеве.

Также мы сообщали что в Киеве группа мужчин похитила трехлетнего мальчика.