Экс-президент Украины Леонид Кучма, который вновь будет представлять Украине в трехсторонней контактной группе в Минске, заявил, что у него "нет паспорта" (видимо, заграничного - прим. ред.). Об этом он то ли в шутку, то ли всерьез заявил на пресс-конференции в Киеве 3 июня.

На это президент Украины Владимир Зеленский также присутствовавший на пресс-конференции ответил: "Я дам вам свой".

Напомним, что сегодня Зеленский заявил, что бывший глава страны (1994-2005) Леонид Кучма вновь будет представлять Украине в трехсторонней контактной группе. Президент подчеркнул, у Украины есть конкретные предложения, которые 5 июня будут озвучены.

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