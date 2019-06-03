Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 июня, в Брюсселе примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО и встретится с Генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а 5 июня проведет встречу с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Об этом сообщает говорится в сообщении на сайте Альянса.

В НАТО указали, что Зеленский примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО. После этого в 17:45 (по киевскому времени) Столтенберг и Зеленский дадут совместную пресс-конференцию. В свою очередь сайт Европейского совета сообщает, что в среду, 5 июня, в 15:30 (по Киеву) пройдет встреча президента Евросовета с Зеленским.

У Зеленского также подтвердили запланированные встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными лицами европейских и евроатлантических структур.

Как сообщала "Страна", в Украину приехали еврочиновники, чтобы обсудить с командой Зеленского грядущие отношения с ЕС.

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