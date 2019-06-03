Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланьей прибыл в понедельник, 3 июня, в Великобританию с трехдневным визитом, сообщает Sky News.

Уточняется, что визит американского президента будет проходить в преддверии отставки британского премьер-министра Терезы Мэй.

Глава Белого дома посещает Великобританию уже во второй раз, но впервые с государственным визитом по приглашению Ее Величества Елизаветы II. Программа пребывания рассчитана на три дня. В первый день запланирована торжественнаяю церемония в Букингемском дворце, где президент и его супруга смогут встретиться с британским монархом и другими членами королевской семьи. Также сегодня состоится посещение Вестминстерского аббатства, где Трамп возложит венок к могиле неизвестного солдата. Вечером намечен торжественный банкет с участием Елизаветы II и Терезы Мэй.

Во вторник Трамп проведет двусторонние переговоры с Мэй, а также встретится с представителями деловых кругов двух стран и посетит прием в Уинфилд-Хаусе - резиденции посла США в лондонском Риджентс-парке. На встрече с Мэй американский лидер планирует затронуть тему сделки о свободной торговле, которую две страны могут заключить в течение нескольких месяцев после Brexit, чтобы помочь Лондону компенсировать потери, понесенные в результате изменений в торговых отношениях с ЕС. Ожидается, что темами обсуждения также станет ситуация вокруг китайской корпорации Huawei, которую Лондон собирался привлечь к развертыванию сетей пятого поколения связи, а также международная безопасность - в том числе угрозы со стороны РФ.

В среду глава Белого дома отправится в Портсмут, где примет участие в торжественных мероприятиях в честь 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, после чего отправится с визитом в Ирландию.

Стоит отметить, что, находясь в самолете по пути в Великобританию, Дональд Трамп опубликовал в соцсети пост, в котором назвал "отмороженным неудачником" мэра Лондона Садика Хана.

"Садик Хан, который, как все считают, плохо выполняет свою работу на посту мэра Лондона, обнаружил глупую недоброжелательность в связи с визитом президента Соединенных Штатов - безусловно, важнейшего союзника Соединенного Королевства. Он - отмороженный неудачник, который должен сконцентрировать свое внимание на преступности в Лондоне, а не на мне", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter в понедельник.

"Хан очень напоминает мне нашего очень тупого и некомпетентного мэра Нью-Йорка де Блазио, который также ужасно работал... В любом случае, я с нетерпением жду возможности стать большим другом Соединенного Королевства, и с нетерпением жду моего визита", - отметил Трамп, подчеркнув, что его самолет заходит на посадку в лондонском аэропорту.

Напомним, что накануне мэр Лондона Садик Хан обозвал президента США Дональда Трампа фашистом и глобальной угрозой.

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