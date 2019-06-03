Украинская журналистка Юлия Мендель победила в конкурсе и стала пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского, как ранее сообщала "Страна". Об этом сообщает команда президента на официальной странице в Facebook. Также указ о ее назначении обнародован на сайте президента.

В конкурсе приняли участие около четырех тысяч человек. В финал вышли трое, с кем лично общались Зеленский и члены команды из АП. Претендентам устроили импровизированную пресс-конференцию с неожиданными вопросами на украинском и английском языках. Оценивались понимание политического контекста в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувство юмора и скорость реакции.

Юлии Мендель 32 года. Она училась журналистике в Киеве, принимала участие в тренинге для журналистов в Йельском университете в США, работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Несколько лет журналист сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico.

Скриншот, фото: facebook.com/zeUkraina.2019

Как сообщала "Страна", о назначении киевской журналистки Юлии Мендель пресс-секретарем президента Владимира Зеленского первой сообщила международный лоббист Илья Осадчук. Ранее Мендель указывалась, как координатор по связям с медиа Представительства Всемирного банка в Украине.

Отметим, что широкой публике она также стала известна после скандала с интернет-домогательствами, который случился в декабре 2016 года. Тогда Мендель опубликовала пост со скриншотом сообщения от незнакомого мужчины, Андрея Дрогобыцкого, который прокомментировал одну из ее фотографий.

Напомним, 30 мая Зеленский определился с кандидатом на должность своего пресс-секретаря. Члены конкурсной комиссии отобрали Топ-10 кандидатов и уже провели со всеми собеседования. До этого мы писали, сколько человек прислали резюме на вакансию пресс-секретаря Зеленского.