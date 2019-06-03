Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру парламента Андрею Парубию письмо с просьбой безотлагательно рассмотреть законопроект № 7203 об ограничении депутатской неприкосновенности. Об этом заявил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук во время заседания согласительного совета парламента 3 июня, пишет 112.ua.

"На прошлой неделе президентом Украины на выполнение своих обещаний было внесен в ВРУ законопроект об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент) под № 10340. Кроме этого, президент Украины направил письмо на имя председателя ВРУ с просьбой безотлагательно рассмотреть проект закона о внесении изменений в ст. 80 КУ относительно неприкосновенности народных депутатов № 7203", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что на прошлой неделе президент зарегистрировал в парламенте законопроект об избирательных правах военнослужащих. "Я хочу обратиться с просьбой, с тем чтобы все данные вопросы, они требуют внеочередной подготовки и рассмотрения и определены президентом как неотложные. Поэтому очень прошу найти возможность сотрудничества по этим законопроектам".

Со своей стороны, спикер парламента Андрей Парубий заверил: "И конечно, все законодательные инициативы президента, определенные как безотлагательные, мы будем рассматривать в сессионном зале".

Напомним, Верховная Рада осенью 2017 года сделала первый шаг навстречу изменению Конституцию насчет ограничения депутатской неприкосновенности. Депутатский и президентский (авторства Петра Порошенко) законопроекты направили в КСУ свыше 300 голосами народных избранников. Документы отличаются только тем, что, согласно президентскому, изменения вступят в силу с начала 2020 года, а согласно депутатскому - на следующий день после официального опубликования.

Также мы писали о том, что у Зеленского настаивают на принятии законов об импичменте и снятии неприкосновенности одним пакетом.