Украинская рэперша Alyona Alyona, песни которой все чаще звучат в наушниках украинской молодежи, недавно презентовала анимационный клип на песню "Якби я була не я". Видео можно увидеть на официальном YouTube-канале исполнительницы.

Автором анимационного ролика выступил украинский художник и аниматор Сашко Даниленко, известный по своим работам для групп DakhaBrakha и ТНМК (нашумевший "Гупало Василь").

"Когда всех порвал первый бэнгер Алены, я почувствовал, что в нашей галактике родилась супернова невиданной силы и яркости. Я бы просто не смог пройти мимо и не поработать с ней. Песню "Якби я була не я" я воспринимаю как манифест всех украинских женщин и признание их вклада и важности, которые так часто бывают недооценены. Видеоряд этой работы - это чистая импровизация, где роль женщины показана через абстрактные образы", - отметил режиссер.

Как сообщала "Страна", рэперша Аlyona Аlyona выпустила первый альбом "Пушка", одноименный клип и объявила о концерте в Киеве.

Также "Страна" писала о том, кто такая рэперша Alyona Alyona и почему ее появление на съезде Порошенко вызвало фурор.