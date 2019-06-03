В одном из киевских супермаркетов кот пробрался в витрину с мясной продукцией и на глазах у изумленной публики лакомился мясом. Инцидент попал на видео, которое опубликовала в соцсетях пользователь Яна Новик.

По словам автора публикации, инцидент случился в супермаркете "Велика Кишеня" на Печерске 1 июня.

"Велика кишеня" на Печерске меня продолжает удивлять. Кот сидит в холодильнике и ест мясо, которое мы потом покупаем", - написала она.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве в супермаркете на улице Тычины пьяный мужчина напал на ребенка и пытался свернуть ему шею.

Также мы сообщали, что полиция Киева задержала мужчину, который в результате конфликта в супермаркете, нанес смертельный удар другому посетителю в очереди за пиццей.