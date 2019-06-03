Президент Украины Владимир Зеленский требует от СБУ в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы. Об этом глава государства заявил во время встречи с временно исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, пишет сайт президента.

"Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты - исполняющий обязанности председателя СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой", - пишет пресс-служба со ссылкой на Зеленского.

Владимир Зеленский отметил, что работники СБУ должны доказать, что они не только специалисты, но и порядочные люди. Поэтому важно, чтобы они работали на Украине - независимо от фамилии президента. "Есть большой запрос на справедливость. Мы должны показать обществу, что СБУ действительно работает. Хочется, чтобы весь мир видел, что мы начали с чистого листа строить Украину", - отметил глава государства.

Со своей стороны, Иван Баканов отметил, что контрабанда и теневая экономика, которые обескровливают страну, должны быть преодолены. "СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить Ваши поручения как можно скорее", - отметил врио главы СБУ.

Он отметил, что будет стремиться культивировать в Службе безопасности человеческие ценности. "Мы всегда говорили друг другу правду, не давали говорить неправду другим. Мы никогда не воровали, не давали воровать другим и всегда оставались людьми. Мне кажется, что приоритетом работы СБУ должны быть такие ценности. При любых обстоятельствах мы должны оставаться людьми", - подчеркнул Иван Баканов.

Напомним, что Зеленский уволил Кононенко из СБУ.

Также мы писали о том, что Зеленский назначит в руководство СБУ людей Коломойского, Авакова и фабрикатора политических дел.