Компании Oppo и Xiaomi показали прототипы смартфонов, в которых фронтальная камера будет расположена за экраном. Такая конструкция позволит увеличить площадь экрана относительно всего смартфона и отказаться от выдвижного механизма для камеры. Об этом сообщает nplus1.ru.

"Фронталка" за экраном позволяет создавать смартфоны с большей диагональю экрана, не меняя при этом размер их корпуса. Помимо рамок вокруг экрана, которые можно уменьшать практически неограниченно, на передней панели также располагается одна или две камеры. Производители стали экспериментировать с необычными конструкциями, такими как вырез в экране для камер, появившийся в Essential Phone и iPhone X, выдвижная камера, впервые использованная в Vivo Nex, а также отверстие в экране, как у Honor View 20.

Компании Oppo и Xiaomi развили эту концепцию дальше и практически одновременно показали прототипы смартфонов, в которых инженерам удалось отказаться от выреза в матрице и разместить камеру за ней. В опубликованном компанией Oppo ролике можно видеть, что в обычном режиме камера не видна за экраном и не искажает изображение. После запуска приложения камеры в центре верхней части экрана отображается круговая анимация, обозначающая границы камеры. Кроме того, при этом верхняя часть экрана затемняется.

Технически многие серийные смартфоны уже оснащаются камерой за экраном. Дело в том, что в большинстве смартфонов со встроенным в экран сканером отпечатка пальца используется оптический датчик, а он представляет собой расположенную за экраном фотоматрицу. Во время сканирования экран подсвечивает палец, а отраженный свет через зазоры между пикселями в OLED-матрице попадает на датчик.

Конструкция, использованная в показанных прототипах, позволяет отказаться от выреза в матрице, но подразумевает, что между камерой и внешним миром появляется препятствие в виде матрицы. Вице-президент Oppo Брайан Шэнь (Brian Shen) рассказал, что, по крайней мере на начальном этапе развития этой технологии, камера под экраном будет иметь более низкое качество, чем традиционные фронтальные камеры.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! pic.twitter.com/FrqB6RiJaY

Помимо необычных способов расположения фронтальной камеры, в области смартфонов существует и другой заметный технологический тренд - гибкие экраны. Свои серийные смартфоны с гибкими экранами показали Royole, Samsung и Huawei, а Xiaomi показала прототип, при этом все они имеют разную конструкцию. Однако запуск продаж этих смартфонов нельзя назвать удачным: Royole Flexpai изначально имелмножество программных и конструкционных недостатков, а недостатки Samsung Galaxy Fold выявились в процессе использования журналистами, получившими устройства незадолго до начала продаж. Многие из них через день или два столкнулись с неработающим экраном из-за отклеенного верхнего слоя, который они приняли за защитную пленку. Из-за этого Samsung пришлось отложить запуск и доработать конструкцию смартфона.

Check this out from our R&D team! @Xiaomi continues to innovate and we have some exciting tech up our sleeves. RT if you love under display camera! #xiaomi pic.twitter.com/4Rlzt9uRAd