Премьер-министр Украина Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров Украины на следующем заседании примет все необходимые решения для запуска рынка электроэнергии с 1 июля. Об этом он сообщил в эфире телеканала Интер в пятницу вечером.

"Все те предприятия, государственные компании, которые имеют к этому отношение (рыкну электроэнергии - прим. ред.) сегодня абсолютно поняли, что они должны это сделать, и это будет сделано… Регулятор полностью подготовил нормативную базу. Мы в среду примем 2-3 вопроса, и вся нормативная база будет принята, и, думаю, введение будет вовремя", - сказал он.

По словам Гройсмана, важным является то, чтобы при запуске рынка не повысилась цена на электроэнергию для населения. "Тут закон нам дает возможность ограничит цену, и мы это сделаем", - добавил он.

Кроме того, премьер отметил, что также не должна существенно расти цена для промышленности, а для этого, по его мнению, нужны соответствующие решения правительства и регулятора. "Если мы примем эти решения, и они начнут работать, я не вижу проблем, чтобы запустить", - констатировал Гройсман.

Запуск новой модели оптового рынка электроэнергии, согласно закону, должен состояться 1 июля. Реформа энергорынка - одно из требований Евросоюза. Она предполагает переход к конкурентному механизму формирования цены, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка. Компания ДТЭК олигарха Рината Ахметова, которая является одним из двух крупных игроков на рынке э/э, поддерживает введение энергорынка с 1 июля.

Напомним, что новый глава СНБО Данилюк допустил возможность запуска рынка электроэнергии с 1 июля, несмотря на то, что Евросоюз рекомендует Украине отложить введение нового рынка из-за неготовности отрасли. Участники рынка заявляют об угрозе его монополизации и резкого роста цен на электричество.

Также "Страна" разбиралась, что будет с тарифами на электричество в Украине с 1 июля.