В Борисполе на улице Шевченко автомобиль патрульной полиции наехал на школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

На опубликованном видео моджно рассмотреть, как мальчик с самокатом пытается перейти дорогу, однако его сбивает машина патрульных. В результате этого подросток падает на асфальт. Отметим, что в этом месте на проезжей части отсутствует четкая разметка пешеходного перехода.

"К счастью, обошлось без травмированных, но "осадок остался", - говорится в сообщении в соцсети.

Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком полицейские тренирповались стрелять из ружья по пустым бутылкам и ранили 5-летнего мальчика, который гулял на детской площадке у своего дома. Ребенок получил ранение в голову, за его жизнь борются врачи.