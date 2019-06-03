Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на обвинение в предательстве, которые в его адрес высказал генпрокурор Украины Юрий Луценко. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

Михаил Саакашвили назвал обвинения генпрокурора несерьезными. "Я не думаю, что это серьезно. Я думаю, что Юрий Витальевич (Луценко) должен похмелиться и пойти домой", - сказал политик.

По словам Саакашвили, он незнаком с олигархом Сергеем Курченко, в связях с которым его обвинил Луценко. "Я Курченко вообще не знаю, даже как он выглядит. Я знаю всех других олигархов в Украине, но не успел познакомиться с этим Курченко",- объяснил он.

Также политик сказал, что у него нет личных обид "когда речь идет о Луценко и других чудовищах".

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко в соцсети назвал предателем экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Ранее "Страна" писала о том, что Саакашвили признался, что пробовал траву в годы дружбы с Порошенко.

Также мы сообщали, что прокуратура Грузии продолжает требовать экстрадиции Саакашвили.