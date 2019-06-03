Сегодня Владимир Зеленский представил нового-старого переговорщика по Донбассу. Им снова стал экс-президент Леонид Кучма.

С одной стороны, это хороший знак. Кучма в сентябре вышел из Минского процесса, объяснив, что нет политической воли его продолжать. И раз он согласился вернуться, то эта воля могла и появиться. А в способности второго президента договориться с Москвой и сепаратистами, будь у него полномочия, сомневаться не приходится.

Вопрос лишь в том, на что уполномочит Леонида Кучму новый президент. Пока Владимир Зеленский заявил только о том, что у него с Кучмой уже есть план. И теперь на ближайшем заседании в Минском формате, которое состоится 5 июня, президент дал задание очертить сроки выполнения данного плана, который пока держат в секрете.

Как это будет на самом деле - увидим уже послезавтра. Однако аналогии пока сдерживают оптимизм. Ведь точно так же пять лет назад - и тоже в июне - Кучму назначил вести переговоры Петр Порошенко. У которого был свой "мирный план". Чем это все окончилось - уже известно.

"Страна" разбиралась, какую свежую струю в Минский процесс привнесет его фактический создатель.

Чем теперь будет заниматься Кучма

Зеленский начал брифинг с того, что нужно разблокировать Минский процесс - это общая позиция всех западных партнеров.

"Я встречался с нашими партнерами из США, Франции, Германии, других стран Евросоюза. Мы обсуждали очень важный для каждого украинца вопрос - вопрос войны на Донбассе. У нас есть общая позиция - это восстановление наших переговоров по Донбассу в Нормандском формате и разблокировка Минского процесса", - заявил Владимир Зеленский.

Он сообщил, что первое заседание в Минске пройдет уже 5 июня во главе с Леонидом Кучмой, который еще в сентябре покинул переговорный процесс, сославшись на возраст и бесперспективность своей работы.

"У нашей группы уже есть конкретные предложения. У нас нет многих лет для прекращения войны. И я бы хотел, чтобы эти предложения были с понятными сроками выполнения того или иного пункта", - сказал президент и передал слово экс-президенту.

Кучма же дал понять, что согласился вернуться лишь под обещание Зеленского, что есть настрой на окончание конфликта.

"Не мог не согласиться с таким предложением. ... Я всегда привык в своей жизни принимать решения и выполнять их. Встреча с президентом показала, что у меня есть такая возможность - сделать свой взнос. ... Я говорил, что не могу работать свадебным генералом. Сегодня есть возможность работать на благо Украины", - заявил экс-президент.

На брифинге Кучма то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что у него "нет паспорта" (видимо, заграничного). На что Зеленский ответил - "Я дам вам свой". Оба счастливо посмеялись.

Почему Кучма выходил из переговоров по Донбассу

Леонид Кучма сообщил о выходе из Трехсторонней контактной группы в сентябре 2018 года. "Я для себя уже давно принял решение, когда я достигну своего критического возраста (ему накануне исполнилось 80 лет - ред.), я должен буду поблагодарить всех, кто со мной там работал, и уйти, дать возможность поработать другим", - сказал тогда Кучма журналистам.

Он напомнил, что работал в группе на общественных началах в течение более чем четырех лет. "До ста поездок в Минск. А каждая встреча за закрытыми дверями... и когда ты знаешь, что движения серьезного не будет, когда ты приезжаешь и знаешь, что другая сторона приезжает с заранее подготовленными ответами", - сказал экс-президент.

Кучма поделился, что ему было тяжело работать в Трехсторонней группе, и это сказывалось на его здоровье. "Когда-то надо мне остановиться... Когда я достигну критического возраста, я должен принять такое решение. Когда я приезжаю домой, я двое суток отхожу от этих встреч, а там перед каждой встречей обязательно таблеточку успокаивающую под язык... Там слишком трудные разговоры. А когда ты знаешь, что результата нет, когда ты знаешь, что принимаем решение с 1 сентября объявить перемирие, а оно не выполняется", - рассказал Кучма.

При этом, по мнению Кучмы, найдется мало желающих сменить его в группе, потому что "это не хлебное место". Но он призвал критиков Минского процесса подумать и понять, что ему нет альтернативы в нынешней ситуации: "Неужели мы все думаем, что Порошенко не хотел бы Будапештского формата, но тогда не хотел этого Обама и тот же Путин. А сегодня может кто-то подумать, что Трамп туда войдет в этот формат или Мэй – они ж подписанты Будапештского меморандума? Если "Нормандская четверка" не собирается с октября 2016 года, то этих вообще не соберешь никогда, поэтому надо пользоваться тем, что есть и дорожить этим".

Зачем Кучма решил вернуться

Причина выхода Леонида Даниловича из переговоров уже тогда была явно не в возрасте. И это предположение подтвердилось сегодня.

Проблема была главным образом в том, что процесс не двигается с мертвой точки. Хотя изначально предполагалось, что именно участние Кучмы в переговорах - залог их успеха.

Личность Кучмы, которые долгие годы успешно балансировал между Россией и Западом, еще в 2014 году рассматривали в качестве ключа к миру на Донбассе.

Бывший президент считался самым умеренным в Трехсторонней контактной группе. От него никогда не было слышно слов "террористы" или "боевики", чего не скажешь о других переговорщиках. Что показательно, от Кучмы во время ухода из ТКГ не прозвучало однозначных обвинений, что именно и только сепаратисты повинны в срыве достижения мира.

Эксперты, опрошенные "Страной", предполагали, что Кучма устал от политики Петра Порошенко, который со своей стороны сделал Минские переговоры чем-то маргинальным и ни на что не влияющим процессом. Экс-президенту надоело работать вхолостую - это отнимало у него время и нервы, а также снижало его реноме.

И раз он согласился вернуться в этот формат при Зеленском, то явно рассчитывает на какой-то прогресс.

Впрочем, похожие надежды витали и в 2014 году, когда Леонида Даниловича назначал переговорщиком по Донбассу Петр Порошенко. Однако реальность показала, что Кучма может лишь договориться о каких-то шагах. А выполнять их или саботировать - это уже дело Банковой, которая курирует процесс.

И тут все зависит от желания Зеленского исполнять Минские соглашения. Пока новый президент на словах готов лишь к первой их части - прекращению боевых действий. И яростно отрицает возможность политического урегулирования по букве Минских соглашений: особый статус для Донбасса и широкая амнистия участникам конфликта на стороне "ЛДНР".

А без этого возможны лишь перемирия, но не стабильный мир.

Поэтому пока возвращение Кучмы - это "кость" сторонникам мира, которая нового президента пока ни к какому миру не обязывает. А по-настоящему вопрос окончания войны будет решаться на парламентских выборах. Мир зависит от того, сколько голосов получат партии, официально декларирующие выполнение Минских соглашений в их полном объеме - и прекращение огня, и автономия Донбасса.

Пока это заявляют лишь в "Оппозиционной платформе - За жизнь", которая идет в рейтингах на втором месте после "Слуги народа". И если новая коалиция и правительство будут сформированы с ее участием, то мирные переговоры имеют шанс сдвинутся с мертвой точки.

Как Кучма попал в "Минск"

Леонид Кучма представлял Украину на переговорах с "ЛДНР" с 2014 года. 23 июня 2014 года он с Виктором Медведчуком был на переговорах в Донецке, на которых была достигнута самая первая договоренность о прекращении огня.

Впоследствии Кучма былназначен полномочным представителем Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске и до 2018 года являлся единственным бессменным участником. От имени нашей страны он подписывал и первые соглашения в том же году, и вторые в 2015-м.

То есть, в процесс Минска-2 вернулся человек, который его лично подписывал.

В ноябре тогдашний президент Украины Петр Порошенко назначил представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгения Марчука, ранее представлявшего страну в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности. Теперь все вернулось на круги своя.