На этой неделе православные отмечают большой праздник Вознесение Господне. У него плавающая дата, зависящая от время проведения Пасхи - через 40 дней после нее.

Какого числа Вознесение

В 2019 году церковный праздник отмечают 6 июня, поскольку Пасха выпала на 28 апреля. Вознесение считается одним из ключевых событий в христианстве, поскольку он символизирует собой окончание земного присутствия Христа, который сменил видимое присутствие среди людей на невидимое присутствие в Церкви. Это последний путь Христа на небо, где он соединился с Богом-отцом и Святым Духом.

История и смысл праздника

В писаниях говорится, что после Воскресения Сына божьего его ученики не раз видели его. Христос являлся, чтобы укрепить их веру и подготовить к сошествию Святого духа. А на сороковой день он созвал своих ближайших последователей на гору Елеон и на их глазах вознесся. После этого появились двое мужей в белоснежных одеждах, которые сказали, что, когда наступит срок, спаситель однажды вновь явится.

Духовный смысл даты в том, что человечество, в лице Христа, который искупил его грехи, тоже вознеслось к Престолу Господа.

Как празднуют Вознесение

Вознесение Господне отмечают десять дней. По преданию. через десять дней после вознесения на горе Елеон, на учеников христовых сошел Святой дух. Этот праздник еще называют пятидесятницей, поскольку он приходится на 50-й день после пасхи.

В этом году начинается он с предпразднества 5 июня, когда торжественная служба завершает череду пасхальных богослужений. В главный день, 6 июня, в храмах проводят праздничную литургию. Считается, что особой силой в этот день обладают молитвы перед иконой Вознесения Господня. После 6 июня в храмах еще восемь дней будут читаться праздничные молитвы.

На Вознесение больше внимание уделяют благотворительности, подают нуждающимся. Некоторые хозяйки пекли пироги, увенчанные сдобными перекладинками в виде лесенки, символизирующие путь Спасителя на небо. Также поминали умерших.

Считалось, что на Вознесение особенно громко поют соловьи, поскольку знают, что это последний день Христа на на Земле. А после него наступает по-настоящему летняя погода.

Еще одно поверье связано с тем, что молитвы в этот день будут услышаны. Правда, считается, что не стоит просить богатства и материальных благ.