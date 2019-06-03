Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент по 5%-ному барьеру могли бы пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" (бывшая БПП), "Батькивщина". Об этом свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко, пишет "Интерфакс-Украина".

Партию "Слуга народа" готовы поддержать 30,8% из всех опрошенных, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 8,2%, "Европейскую солидарность" – 7,9%, ВО "Батькивщина" – 7% респондентов. Партия "Сила и честь" Игоря Смешко набрала бы 4,8%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 3,5%. За партию "Голос", лидером которой является певец и музыкант Святослав Вакарчук, поддержали бы 2,5% опрошенных.

Среди, кто определился с выбором (1 тыс 504 респондента) и будет голосовать, за "Слугу народа" проголосовали бы 40,9%, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 11,1%, "Евросолидарность" набирает 10,5%, ВО "Батькивщина" – 9,3%, "Сила и честь" – 4,9% опрошенных. Высокие шансы преодолеть проходной барьер и у партии "Гражданская позиция" Гриценко, за которую проголосовали бы 4,8% определившихся с выбором.

Также определенные шансы на преодоление проходного барьера имеет "Голос" Вакарчука, за которую готовы проголосовать 3,3% респондентов. У партии "Слуга народа" наибольшая поддержка на востоке страны (51,7% среди определившихся с выбором), равная в центре и на юге страны, ниже на западе Украины и самая низкая на Донбассе (34,9%).

Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" готовы поддержать 41,9% определившихся респондентов на Донбассе и 17,9% на востоке, при том значительно меньше в других регионах. "Европейская солидарность", напротив, имеет относительно высокую поддержку на западе (15,1%) и юге (13%) страны, и значительно ниже в других регионах.

У ВО "Батькивщина" относительно равномерная поддержка (8,9-11,2%) почти во всех регионах, кроме Донбасса и востока, где за нее проголосовали бы менее 4,7 и 4,8% определившихся с выбором соответственно.

В ходе опроса 15-19 мая был опрошен 2 тыс 121 респондент старше 18 лет из 24 областей и Киева, выборка репрезентативна по полу, возрасту и типу населенных пунктов. Ошибка выборки 1,2-2,2%. Во время первой волны роллинга 24-31 мая было заменено 250 анкет. Ошибка выборки не превышает 2,2%.

Как сообщала "Страна", Юлия Тимошенко идет на выборы в Раду вместе с Сергеем Тарутой.

Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий намекнул, что пойдет в Раду по спискам новой партии Порошенко.