Возбужденные по заявлениям юриста Андрея Портнова расследования против экс-президента Петра Порошенко имеют юридически-правовую перспективу. Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба, передают "Украинские новости".

"Заявления о совершении преступлений регистрируются автоматически, это - требование закона. Я не могу говорить о первых выводах следственных групп, это - тайна следствия. Но моя оценка, глядя на аргументацию, которая изложена в заявлениях, можно смело утверждать, что эти дела имеют юридически-правовую перспективу", - заявил Труба.

По словам Романа Трубы, следственные действия по этим заявлениям уже активно ведутся.

"Вопросы достаточно резонансны. В связи с этим, нами запланированы и в кратчайшие сроки будут проведены активные следственные действия. Мы будем проверять все факты, которые были изложены в обращениях, и, соответственно, добывать доказательства в подтверждение либо опровержение вины. Общественность в ближайший период времени должна получить ответы на все вопросы", - заявил глава ГБР.

При этом он затруднился спрогнозировать точные сроки досудебного расследования.

"Для нас самое важное - качественное и профессиональное досудебное расследование. Это не несколько следственных действий, а целый комплекс. В том числе - следственно-розыскные действия. Понимая общественный резонанс, мы будем пытаться дать ответы как можно быстрее. Но это точно - не месяц. Однозначно, больший период", - считает Роман Труба.

В то же время, директор ГБР исключает возможность влияния на следствие извне, учитывая политический вес объекта расследований.

"Нужно пытаться, и мы будем это делать, подводить общество к пониманию, что перед Законом все равны. И это именно те категории дел, где мы имеем возможность доказать, что нет избранных. Если человек совершил преступление, он должен понести ответственность", - резюмировал Роман Труба.

Напомним, известный юрист Андрей Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований уже четвертое заявление на Петра Порошенко, в котором обвинил экс-президента в попытке узурпировать судебную власть.

Кроме того, Портнов подал в ГБР и другие заявления, в которых обвиняет бывшего президента в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов.

Также мы сообщали, что Портнов опубликовал разговор-компромат на Пашинского.