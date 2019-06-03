Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавит список своей обновленной партии "Европейская солидарность", но, по словам его партийцев, должен стать не депутатом, а "отцом нации". Об этом говорится в материале "Украинской правды".

Отмечается, что пока точно неизвестно, кто именно пойдет по списку партии на выборы. По словам штабистов Порошенко, экс-президент лично отвечает за формирование списка, сам ведет все переговоры и если какой-то список партии сейчас и есть, то о его содержимом знает только Петр Алексеевич.

Порошенко собирается возглавить список своей обновленной партии, но почти на 100% депутатом не станет. Его окружению вроде удалось убедить его, что после президентской высоты нажатия кнопочки в парламенте - это не его уровень. "Порошенко возглавит партию, но должен стать не депутатом, а отцом нации. Что-то типа Качиньского в Польше, никаких должностей не занимает, но на самом деле самый авторитет и влияние", - объясняют в окружении Порошенко.

Кроме того, как рассказывают штабисты Порошенко, своим старым соратникам, которые имеют хоть какие-то проблемы с репутацией, места в списке нет. "Это будет процентов 80% совершенно новых людей. Вот увидите. Я сам сидел в штабе и писал свою программу для праймериз. Сейчас жду, поддержат ли меня", - признался во время съезда глава фракции БПП в парламенте Артур Герасимов.

"Если вы думаете, что Порошенко сказал "праймериз", но это только слова, то вы ошибаетесь. Все на самом деле очень серьезно", - добавил он. Сообщается, что в настоящее время экс-президент вынужденно или по зову сердца меняет "визуальный ряд" своей партии, начиная с названия и заканчивая людьми в первых рядах.

Как сообщала "Страна", 31 мая на съезде партии "ЕС" стало известно, что костяк партии ЕС Порошенко составят Ирина Геращенко, Мария Ионова, Юрий Бирюков, Сергей Таран, Виталий Гайдукевич, Олег Синютка. Петр Порошенко как глава партии и Максим Саврасов как руководитель секретариата партии входят в президиум по должности.

Напомним, ранее Порошенко извинился перед однопартийцами, что не называет их "чуваками и чувихами".